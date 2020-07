LAUSANNE

La Ville gêne une association humanitaire

Amendes et interdiction finissent par dissuader Table Suisse d’aller récupérer des invendus alimentaires en zone piétonne les jours de marché.

«Notre mission est de récupérer auprès de la grande distribution les surplus alimentaires pour les distribuer gratuitement à des organismes s’occupant de personnes victimes de pauvreté, explique Baptiste Marmier. Nous avons été fortement sollicités pendant la crise du Covid et nous le sommes toujours.» Responsable de la Fondation Table Suisse à Neuchâtel et Vaud, il est las de l’inflexibilité que son association affronte les mercredis matins durant le marché. Leur camionnette se rend à Manor vers 9h, quand les fournisseurs sont passés et le réassortiment a eu lieu. «Il n’y a aucun stand de maraîcher sur le chemin parcouru. Mais avec la pandémie et l’extension du marché, les agents sont plus présents et nous recevons plus souvent des amendes, regrette Baptiste Marmier. J’ai écrit à la police et au municipal Pierre-Antoine Hildbrand pour tenter de débloquer la situation, sans succès.»