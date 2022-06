Zurich : La ville interdit les nouvelles publicités pour la bière

Dès juillet, les restaurants et bars zurichois n’auront plus le droit d’avoir de nouvelles publicités pour la bière sur leur façade. Les anciennes enseignes peuvent par contre rester.

Le Conseil municipal de Zurich a adapté les dispositions relatives à la publicité sur le domaine public. Dès juillet prochain, il ne sera plus possible pour les restaurants et les bars de la ville d’avoir des publicités pour de la bière sur leurs façades.