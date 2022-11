Nouvel An à Genève : La Ville invite la rappeuse Chilla pour le réveillon

Après deux années marquées par le Covid, la Municipalité relance les festivités sur le quai du Mont-Blanc. Au programme: feu d’artifice, concerts et karaoké.

La soirée du Nouvel An, organisée gratuitement par la Ville de Genève, est de retour au bout du lac. Après deux éditions annulées en raison de la pandémie, la Municipalité relance les festivités sur le quai du Mont-Blanc . «Je tenais vraiment à proposer légèreté et animation à la population», a confié la maire, Marie Barbey-Chappuis à la «Tribune de Genève». Et elle n’a pas fait les choses à moitié. La rappeuse genevoise, Chilla sera la tête d’affiche du réveillon. L’artiste se produira sur l’une des trois scènes, qui seront installées pour l’occasion.