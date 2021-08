Genève - La Ville lance sa brigade de police à vélo

Formation spécifique

Douze agents ont reçu une formation spécifique. « Ce sont des volontaires qui font du vélo à côté de leur travail » , a indiqué Christine Camp, commandante de la police municipale. Les policiers de cette unité travaillent en binôme, toute l’année, et leurs tâches sont multiples: circuler dans les parcs et au bord du lac, escorter un cortège, interpeller des contrevenants, intervenir sur des accidents, répondre aux questions de la population, quadriller un secteur, ou appuyer des collègues en difficulté.

«Faire fuir les dealers»

« Ce n’est pas qu’un moyen de déplacement, c’est un outil » , a souligné la commandante. « On peut occuper un secteur tout le temps, ça fait fuir les dealers par exemple, a illustré le caporal Nicolas Fischer, champion du monde P olice de course en ligne et de contre-la-montre en 2013. C’est aussi un moyen de défense qui permet également de contre-attaquer. On se sert du vélo pour désarmer un individu, ou l’interpeller en le dépassant et en faisant un dérapage à 180°. »