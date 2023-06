Fribourg: La Ville lance un vaste appel à projets

Rendre la ville davantage accessible aux citoyens et citoyennes de Fribourg. C’est l’objectif des fondateurs du programme «Fribourg, ville plurielle». Initiée en 2021, la démarche a permis d’identifier les besoins, notamment en matière d’accessibilité pour toutes et tous à la vie culturelle, sociale et sportive du chef-lieu fribourgeois. Cette année, un montant maximum de 60’000 francs sera réparti entre les projets sélectionnés.