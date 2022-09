Lausanne: «La Ville met du sparadrap et sort le marteau en même temps»

Entré en vigueur en 2019, le règlement sur l’aménagement des terrasses lausannoises interdit meubles en plastique et matériaux similaires ainsi que tout matériel publicitaire sauf s’il est en faveur de l’exploitant. Ce dispositif, qui a vu le jour après des négociations entre les autorités et GastroLausanne, met en avant des objectifs esthétiques et écologiques.

Règlement mis en veilleuse depuis 2019

Rappel à l’ordre

Cet été, la Ville a toutefois envoyé des lettres de rappel à l’ordre. «J’ai reçu un courrier me demandant d’enlever les chaises en plastique et les tables publicitaires sur ma terrasse», signale le patron d’un établissement de restauration rapide. «J’ai investi plus de 6500 fr. en nouveau mobilier. Pour moi, c’est une somme considérable», peste-t-il. Un autre exploitant voit de l’incohérence dans les diverses mesures des autorités. «Lausanne sort le sparadrap en soutenant les commerces et brandit en même temps le marteau avec ce règlement qui entraîne des dépenses en milliers de francs», s’indigne-t-il.