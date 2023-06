Guerre en Ukraine: La ville natale de Zelensky encore touchée par des missiles

Des bâtiments industriels, des gazoducs, un service de pneus et deux douzaines de bus ont été endommagés.

L’Ukraine a annoncé jeudi avoir abattu un missile de croisière et 20 drones explosifs russes pendant la nuit, tandis que trois missiles ont à nouveau touché la ville natale du président Volodymyr Zelensky. Selon l’armée de l’air ukrainienne, un des quatre missiles de croisière tirés depuis la Caspienne et les 20 drones lancés depuis le Nord et le Sud a été intercepté.