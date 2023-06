Genève ne coupera finalement pas d’arbres au bord de l’Arve

La Ville va revoir le tracé de la Voie verte, entre le pont de Carouge et celui des Acacias, afin d’éviter de couper des arbres. Un arbitrage a été effectué, écrit la «Tribune de Genève», pour éviter la même indignation qu’avait suscitée Carouge l’an dernier. En effet, côté cité Sarde, le chantier de la voie dédiée à la mobilité douce nécessitait l’abattage de plusieurs végétaux, où vivent notamment des écureuils roux et des castors. A la suite de vives indignations citoyennes et politiques, la commune avait revu à la baisse ses projets de défrichement. Finalement, une quarantaine d’arbres seront coupés, autour du pont de la Fontenette et à la promenade des Orpailleurs.