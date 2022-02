Lausanne : La Ville offre 4000 «capotes à verres» aux fêtards pour se protéger du GHB

Souples, extensibles et lavables, ces protections empêchent les personnes mal intentionnées de verser des produits dans les boissons des clients de bars et discothèques.

Ces dernières années, un fléau a fait son apparition dans le monde de la nuit. Des personnes mal intentionnées versent des produits, tels que du GHB (la «drogue du violeur»), dans les verres de clients de bars et discothèques, le plus souvent des femmes. Pour les aider à se protéger, la Ville de Lausanne vient de financer l’acquisition de 4000 «capotes à verres», pour un montant de 5000 francs. Il s’agit de protections souples, extensibles et lavables, à placer sur le verre. Elles sont munies d’un trou, afin d’y glisser une paille, de telle sorte que le consommateur peut boire, sans risquer d’être intoxiqué à son insu, explique «24 heures».