Terrasses contre voitures

Côté lausannois, les terrasses sont pour leur part la cible de la colère de certains automobilistes. Comme le relève «24 heures», plusieurs d’entre eux voient d’un mauvais œil le fait que des places de parc aient été sacrifiées pour permettre l’extension des terrasses… qui sont actuellement fermées et donc inutilisées. Interrogé par le journal, un patron comprend la grogne, mais espère pouvoir rouvrir en décembre. «Je ne vais pas tout démonter pour tout remonter ensuite». De son côté, la municipale chargée de la mobilité Florence Germond dit réfléchir à des solutions dans certains quartiers plus tendus, tout en rappelant que la ville de Lausanne compte plus de 20’000 places de parc.