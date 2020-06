Genève

La Ville organise 49 concerts gratuits

La Ville a rapidement mis sur pied une série de spectacles gratuits. Il faudra réserver sa place pour des raisons de traçabilité.

La Ville de Genève organise une série de quarante-neuf concerts gratuits. La programmation sera 100% locale et les spectacles seront adaptés aux normes sanitaires en vigueur. Cette programmation complète les propositions de l’appel à projets lancé par le Département de la culture. Organisés en un temps record, ces 49 concerts se tiendront entre le 6 juillet et le 28 août, du lundi au vendredi, aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche: Alhambra, Victoria Hall, la cour du Musée d’art et d’histoire, mais aussi le hall du Musée Ariana et les pelouses des Conservatoire et Jardin botaniques. Afin de favoriser l’accès à la culture, les concerts seront gratuits, mais sur réservation, afin d’assurer la traçabilité du public et de respecter les plans de protection exigés pour les manifestations culturelles, les salles de spectacle et les musées. (20 minutes)