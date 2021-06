Lausanne : La Ville ouvre le «manteau» de Saint-Martin

Des hébergements d’urgence, des appartements pour les ménages sans logement ou encore la Soupe populaire sont désormais réunis sous un même toit.

L’histoire et l’actualité font parfois bon ménage. Si, dans l’Antiquité, Saint Martin de Tours a partagé son manteau, par la suite devenu relique, avec un déshérité transi de froid, depuis le 1er juin, le bâtiment à vocation sociale Saint-Martin 10-18 accueille ses premiers bénéficiaires lausannois. «Cet immeuble concrétise la volonté forte de la Municipalité de maintenir le lien social entre toutes les composantes de sa population, en particulier envers les plus fragilisées», explique Oscar Tosato, Municipal chargé des Sports et de la Cohésion sociale.

Ainsi, la Ville de Lausanne dispose désormais de 41 places d’hébergement d’urgence pour les personnes sans domicile. Situées à des étages différents, 11 d’entre elles sont réservées aux femmes et aux enfants, et 30 aux hommes. De plus, l’accueil de jour L’Espace occupe la grande salle de 520 m2 du rez-de-chaussée. Les bénéficiaires peuvent y prendre une collation et y trouver écoute, conseils et orientation vers d’autres structures, ainsi qu’une consigne à bagages et la possibilité d’utiliser ce lieu comme adresse postale. Une permanence infirmière est par ailleurs présente tous les mardis matin.

Des appartements petits et grands

Dès le 1er juillet, de 19h30 à 21h30, la Soupe populaire, une prestation de la Fondation Mère Sofia, s’y installera également pour y préparer et distribuer près de 300 repas chauds par jour.

À fin juin, 37 appartements de tailles diverses, allant de une à cinq pièces, ainsi que 30 chambres réparties dans six appartements communautaires permettront d’accueillir les ménages lausannois sans solution de logement. Ce dispositif vient s’ajouter aux 531 logements déjà gérés par le Service social. En 2020, 361 ménages ont bénéficié de ces logements alors que, dans le même temps, près de 30% ont pu en sortir après avoir trouvé une solution pérenne.

Enfin, les Services des parcs et domaines et de la propreté urbaine disposent dans ce bâtiment de nouveaux dépôts et de vestiaires.