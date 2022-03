Genève : La Ville plante des arbres puis les arrache un an après

A la suite d’une erreur humaine, des végétaux placés au parc Hentsch peu de temps auparavant ont été déracinés.

La Ville avait planté une soixantaine d’arbres au parc Hentsch voici un an. Une vingtaine viennent d’être ôtés.

Une petite vingtaine de féviers ont été arrachés mercredi par la Ville de Genève dans le parc Hentsch, aux Charmilles, alors qu’ils y avaient été plantés voici un an à peine. L’opération a stupéfait et fâché certains habitants, rapporte la «Tribune de Genève». Une erreur humaine explique cette volte-face: ces arbres comportent deux espèces, l’une sans épines, l’autre avec. C’est cette dernière qui a malencontreusement été commandée. Or, les piquants en question sont susceptibles de blesser des enfants. Une entreprise va récupérer les végétaux ôtés pour les replanter en pépinière.