Thônex: La Ville cible «un groupe d’une quinzaine de jeunes»

Six mineurs ont été interpellés après les faits. Et la Commune de Thônex fait un lien, dans sa communication, avec «un groupe d’une quinzaine de jeunes identifiés et connus des services de l’ordre, ayant déjà commis des actes de violence» et dont elle «a connaissance». Après des faits en février, le dispositif sécuritaire avait été renforcé et des mesures de préventions avaient été prises. Mais ça n’a pas suffi, déplore le Conseil administratif, qui passe aux critiques.