La Ville de Genève prévoit un déficit de 33 millions en 2023 

Genève : La Ville prévoit de faire un déficit de 33 millions en 2023

Trente-trois millions de francs: telle est la perte que le Conseil administratif prévoit pour la Ville de Genève l’an prochain. L’Exécutif a dévoilé son projet de budget 2023 ce mercredi. Le déficit projeté est exactement le même que celui voté pour le budget de l’année en cours. Dans leur communiqué, les magistrats expliquent que ce trou résulte d’une part du manque à gagner fiscal consécutif à la réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA) entrée en vigueur en 2020; et d’autre part de l’augmentation de la masse salariale, due à une indexation des traitements de 2% (+11,1 millions) et aux mécanismes salariaux ordinaires (+7,4 millions). Enfin, les édiles chiffrent à 12 millions la hausse des coûts de l’énergie.

Assainissement du bâti

Le Conseil administratif table sur une hausse des recettes fiscales (+5,2 millions pour les personnes physiques, +9,4 millions pour les entreprises, +2 millions pour la taxe professionnelle). Il maintient par ailleurs une enveloppe de 180 millions de francs pour les investissements, insistant sur sa volonté d’accélérer la rénovation et l’assainissement des bâtiments, une urgence au vu du contexte climatique et géopolitique, analyse-t-il.

Petite enfance et sans-abri

L’Exécutif indique enfin maintenir l’ensemble des prestations à la population et la mise en œuvre de ses priorités politiques. Ces dernières se matérialisent par la municipalisation d’une première crèche à la rentrée 2023 (qui nécessitera d’internaliser 50,4 postes et coûtera 400’000 fr.) et par la pérennisation de 200 places d’accueil à l’année pour les sans-abri.