Neuchâtel-Ville prévoit un déficit de 11 millions en 2023

Neuchâtel : La Ville prévoit un déficit d’un peu plus de 11 millions en 2023

Le budget présenté mercredi par le Conseil communal de la ville de Neuchâtel prévoit un déficit d’un peu plus de 11 millions pour l’année 2023. Ce dernier «a été élaboré dans un contexte politico-économique particulièrement compliqué, marqué notamment par le retour de l’inflation. Les effets du Covid ont provoqué des problèmes d’approvisionnement mondiaux et des hausses des prix des fournitures. La guerre en Ukraine a engendré de fortes augmentations des prix de l’énergie. Et la hausse des taux d’intérêt impacte déjà le coût des emprunts», justifie le Conseil communal neuchâtelois.