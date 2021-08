Ville de Genève : La Ville promet une gare routière rénovée en 2023

Un crédit de 3 millions doit être déposé cet automne pour remettre à neuf un lieu aujourd'hui en piteux état. Un plan de végétalisation est prévu dans un second temps.

Pavillon et toilettes rénovés d’ici deux ans, végétalisation des lieux en 2027: tel est le plan de la Ville pour redonner vie à la place Dorcière, qui abrite la gare routière, au centre-ville. Mal équipées, les infrastructures sont dans un état déplorable depuis des années. La maire de Genève, Frédérique Perler, a annoncé à la «Tribune de Genève» le dépôt cet automne d’un crédit de 3 millions de francs pour rénover l’endroit. Le projet doit encore recevoir l’aval du Conseil administratif et être voté par les élus municipaux. Une seconde étape doit permettre de verdir la place d’ici environ six ans.