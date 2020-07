Lausanne

La Ville «protège» une nouvelle piste cyclable bafouée

Des automobilistes en quête d’une place de parc rechignent à respecter les tracés pour vélos. Via des balises et une pluie d’amendes, les autorités ripostent.

Le récent traçage de bandes sécurisées pour vélos dans la capitale n’a pas apaisé les relations entre automobilistes et cyclistes. Bien au contraire. «La piste créée au bas de ma rue a immédiatement été obstruée par des véhicules parqués», s’insurge une cycliste lausannoise. Sur des photos qu’elle nous a fait parvenir, on peut compter jusqu’à dix véhicules arrêtés sur la bande jaune du bas de l’avenue de France, si bien qu’on ne la distingue tout simplement plus. «Et c’était le même bal tous les jours, reprend-elle. Quel manque de respect!»