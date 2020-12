La commune se montre tolérante avec ceux qui ont garé leur «traîneau» plus longtemps que prévu sur l’espace public durant les Fêtes.

Voilà qui mettra un peu de baume au cœur en cette veille de Noël. La Ville d’Orbe (VD) a décidé de faire la trêve des amendes durant quelques jours à l’approche des Fêtes. Ou plus précisément: elle distribue des «bûches de Noël» virtuelles sur les pare-brise des automobilistes qui ont dépassé leur temps de stationnement. «Nous avons décidé de ranger nos plus beaux stylos et nos amendes douces dans notre hotte», écrit-elle sur un billet rempli d’humour.