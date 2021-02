Avec la chute annoncée des températures, dès cette fin de semaine, les personnes sans domicile fixe sont encore plus fragilisées que d’habitude. Raison pour laquelle la Ville de Genève réactive dès ce jeudi soir son dispositif Grand Froid. Et ce, pour la deuxième fois cet hiver. Ainsi, 24 places supplémentaires seront à disposition à l’abri PC de Pâquis-centre. Au total, les lieux d’hébergement de la commune offriront 254 places.

En sus de l’accueil aux Pâquis, 130 places sont prévues pour les femmes et les personnes âgées au centre d’hébergement d’urgence de Frank-Thomas, aux Eaux-Vives,. Les lieux abritent aussi une antenne des HUG. Dans le même quartier, l’abri PC de Richemont, peut recevoir 50 hommes seuls, tout comme l’abri PC de Châtelaine. Ouvertes de 18h15 jusqu'à 8h15, ces structures fournissent aux plus démunis un lit, un repas chaud le soir et un petit déjeuner le matin, ainsi que des douches. Les admissions ont lieu au Club Social rive droite. Par ailleurs, le plan Grand Froid prévoit l’ouverture, l’après-midi, de la salle communale de Plainpalais.