Genève - La Ville rouvre les piscines extérieures

Bonne nouvelle pour les nageurs genevois. Les piscines extérieures des Vernets et de Varembé vont rouvrir dès le jeudi de l’Ascension, le 13 mai, a annoncé le Conseil administratif de la Ville de Genève, mercredi. Les prix des billets ont été revus à la baisse en raison des contraintes liées au Covid pour les usagers. Ainsi, l’accès au tarif individuel est de 3fr . et de 1,50fr pour le demi-tarif sur internet ou au guichet. Aux Vernets, la jauge maximale par jour sera de 400 personnes et, à Varembé, de 220 personnes.

Par contre, à l’intérieur, l’accès est toujours limité à des créneaux horaires de 1 heure 30 pour des jauges maximales de 15 personnes à la fois. L’entrée est à 1,50 fr. Les bassins intérieurs seront aussi accessibles au public le soir et le matin en semaine, et non plus uniquement le dimanche. Les modalités et horaires précis seront disponibles dès lundi sur le site de la Ville de Genève.