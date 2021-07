Genève : La Ville se lance le défi de planter 900 arbres

Après une année marqué par des intempéries, la Municipalité veut accélérer la cadence pour répondre à l’urgence climatique et pallier le manque d’îlots de fraîcheur.



Victimes des intempéries, 105 arbres ont dû être déracinés entre l’été dernier et mai 2021. Parallèlement, la Ville de Genève a constaté que le changement climatique fragilise les quelque 40'000 spécimens présents sur le territoire communal. Aussi, elle a décidé de mettre le turbo en plantant 900 arbres l’hiver prochain.

Remplacer les 308 arbres abattus

«C’est un vrai défi que nous nous fixons, mais il est nécessaire de le relever pour offrir davantage d’espaces ombragés et de ce fait réduire les îlots de chaleur. Il en va du bien-être et de la santé de la population. La Ville doit prendre ses responsabilités pour accélérer la transition écologique et rendre son territoire plus résilient face à l’urgence climatique», a confié Alfonso Gomez, conseiller administratif en charge de l’environnement, dans un communiqué mardi.

Au total, 308 spécimens isolés et 98 situés dans une zone boisée ont dû être abattus en un an. Il s’agit donc de remplacer chaque arbre par trois sujets similaires. Pour rappel, 533 arbres ont été plantés l’hiver dernier, contre une moyenne de 150 à 200 précédemment. De manière générale, les zones boisées se régénèrent naturellement et ne nécessitent pas de compensation.

Des conditions climatiques défavorables

Les intempéries sont à l’origine de 34% des sujets évacués. Ces épisodes météorologiques, de plus en plus violents et fréquents, fragilisent le patrimoine arboré, relève la Ville. Le changement climatique, dont les effets concrets se multiplient et s’accentuent, fait aussi partie des causes identifiées concernant les arbres morts, dépérissants et dangereux.

Le 23 juin, un violent orage a fait de nombreux dégâts à Genève. SIS