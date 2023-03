Lausanne : La Ville se prononce sur l’interdiction de fumer près des écoles

«L’exposition à la fumée passive est responsable de 1% de la mortalité au niveau mondial et 28% de ces décès surviennent chez les enfants.» Ces chiffres-chocs ont été énumérés dans un postulat déposé en 2018 par l’élu Vert Ilias Panchard. L’objectif de la démarche est d’inciter la Municipalité de Lausanne à créer des zones sans fumée dans les lieux publics extérieurs fréquentés par des enfants, comme les places de jeux et les alentours des écoles. Une mesure déjà en place dans de nombreux pays et villes d’Europe, rappelle le postulat.