Fribourg : La Ville va abaisser chauffage et lumière pour donner le bon exemple

Après Lausanne et d’autres grandes villes de Suisse, Fribourg a dévoilé mercredi les mesures qui seront mises en place avec effet immédiat pour faire face à la crise énergétique qui menace le pays cet hiver. Pour commencer, le chauffage sera réduit d’au moins 2 degrés dans les bâtiments administratifs, les immeubles locatifs de la Ville et les infrastructures publiques (écoles, accueils extrafamiliaux, installations sportives). Une température minimale de 19 degrés devra néanmoins être respectée. Grâce à cette mesure, le gain énergétique est estimé à quelque 2 millions de kWh par an.

Pas d’eau chaude au robinet

Les fonctionnaires aussi seront mis à contribution. Il leur sera demandé de: fermer systématiquement stores ou volets de leur place de travail, la nuit et le week-end; éteindre complètement les appareils et installations électriques (ordinateurs et écrans, imprimantes individuelles, etc.), en dehors des heures de travail; ne pas utiliser de petits appareils personnels (ventilateurs, machines à café, réfrigérateurs, etc.); et limiter l'utilisation des ascenseurs aux personnes à mobilité réduite et cas de rigueur. Enfin, l’eau chaude sera supprimées des bâtiments administratifs et infrastructures publiques, à l’exception des douches dans les salles de sport ainsi que dans les vestiaires des écoles et du personnel communal.