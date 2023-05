Lausanne: La Ville va exiger des Gens du voyage de participer aux frais qu’ils causent

Fermeté et ouverture

Comme il fallait s’y attendre, la gauche et la droite se sont mutuellement accusées d’adopter une posture de «cécité volontaire» envers les gens du voyage. Mais les deux bords politiques ont également prôné un pragmatisme entre politique de fermeté et d’ouverture. «Une égalité de traitement présuppose une égalité de conditions d’hébergement», a soutenu Franziska Meinherz (EàG). «Le mode de vie des gens du voyage est reconnu en Suisse et au niveau européen. Le manque d’aires d’accueil est un problème. Pour autant, la manière dont les gens du voyage ont occupé le parking de la Bourdonnette pose des problèmes d’hygiène et provoque des conflits aux abords. Certains comportements doivent être recadrés et ce n’est pas aux habitants de la Bourdonnette de faire les frais de cette situation», a réagi le socialiste Benoît Gaillard. L’UDC Valentin Christe a estimé que les photos de propreté projetées en début de séance illustrent une politique de «va et vient au rythme des détériorations et des nettoyages».