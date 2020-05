Ville de Genève

La Ville va rouvrir de nombreux espaces publics

Fermées pour causes de pandémie, les places de jeux, certaines infrastructures sportives extérieures et les toilettes publiques seront à nouveau disponibles pour la population.

La sortie progressive du semi-confinement, instauré en mars dernier pour freiner la propagation du Covid-19, va se matérialiser dans des dizaines d’espaces publics de la Ville de Genève. La mairie autorisé une réouverture progressive des 105 places de jeux que compte la commune. Et ce, dès demain, vendredi 8 mai. La distance de sécurité restera cependant de mise, soulignent les autorités, d’autant qu’il ne sera «pas possible d'assurer un nettoyage particulier et approfondi des engins de jeux». Les espaces fitness de plein air seront eux aussi à nouveau à disposition de la population. Idem, dès le 11 mai, pour le terrain de pétanque de Plainpalais, les espaces aménagés pour les grillades, les parkings du Bout-du-Monde, de Vessy et du Bois-des-Frères, ainsi que les WC publics.