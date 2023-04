Genève: La Ville végétalise local avec des arbres hollandais

Les premiers arbres de la future zone végétalisée de la rue des Rois ont été mis en terre le 4 avril. dra

«Produire et consommer local sont des principes essentiels en matière de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique, non? Ben là, les arbres plantés par la commune, à la rue des Rois au centre-ville, ils viennent des Pays-Bas, s’étonne un lecteur. C’était inscrit sur les toiles de jute autour des racines.» Il peut en effet sembler paradoxal d’importer par camion, sur des centaines de kilomètres, des frênes ou des érables présents dans nos contrées, alors que le but d’une végétalisation est de combattre la hausse des températures induite par les émissions de CO₂.

L’offre et la demande

La Ville confirme que les arbres mis en terre mardi passé dans le quartier de Plainpalais proviennent de cultures néerlandaises. «On ne peut pas faire autrement, justifie Benoît Bouthinon, à la direction du Service de l’aménagement de la Ville de Genève. Partout, les villes cherchent à végétaliser pour lutter contre les îlots de chaleur et la demande en arbres explose dans toute l’Europe; la production locale à Genève, et même sur le plan national, reste très insuffisante pour couvrir nos besoins.»

Le Service municipal des espaces verts (SEVE) confirme. «Nos pépinières sont suffisamment achalandées pour un renouvellement courant de la canopée, mais pas pour répondre aux exigences de tous les grands projets», précise Caroline Paquet-Vannier, dendrologue.

Large choix nécessaire

Résultat? Les collectivités publiques vont chercher les hêtres et autres amélanchiers là où ils sont cultivés en masse. Principalement aux Pays-Bas et en Allemagne, producteurs historiques au savoir-faire affirmé et disposant de larges surfaces pour élever ces feuillus en nombre. Les réservations y sont faites des années à l’avance. «Il faut quinze ans en moyenne pour qu’un arbre soit bien formé puis placé dans une rue ou sur une place en ville», souligne le SEVE.

Dans un canton où les surfaces cultivables sont comptées, difficile de bénéficier d’espaces assez grands pour atteindre la masse critique nécessaire à la végétalisation des zones urbaines. «On a besoin d’essences de toutes sortes et de toutes dimensions, résume Caroline Paquet-Vannier. Il faut donc régulièrement passer commande dans des pays européens, où le choix est plus large, pour obtenir les arbres de l’espèce et de la taille voulues, au bon moment et en nombre suffisant selon nos besoins.»

Sol genevois à la mode suédoise Le chantier de la rue des Rois est le premier en ville de Genève à utiliser un dispositif prometteur pour verdir les espaces publics urbains (Carouge l’expérimente déjà): la «fosse de Stockholm» (ndlr: développée par l’ingénieur suédois Björn Embrén). Dans notre canton pauvre en surfaces arables, la terre végétale est précieuse. «Pour en employer le moins possible, lorsqu’on végétalise une place ou une rue, on ne la dispose qu’autour des racines, décrit Benoît Bouthinon. Le reste du sous-sol est constitué de pierres, de compost et de charbon végétal. Les racines ont besoin d’eau et d’air pour se développer. Eh bien, l’espace entre les pierres fournit l’air, le charbon dépollue et retient l’eau qui ruisselle depuis la surface, tandis que le compost nourrit l’arbre.»