Zéro véhicule thermique sur sol lausannois en 2030: c’est l’objectif le plus ambitieux du plan climat de la Municipalité de Lausanne, dévoilé ce mercredi. Aujourd’hui, il relève de l’utopie car le cadre légal fédéral ne le permet pas. Mais en neuf ans, tout peut changer, et c’est le pari que se lancent les autorités de la capitale vaudoise.

Le plan lausannois comporte d’autres volets. Parmi eux, une baisse «importante» mais encore non chiffrée du prix des transports publics. Objectif: augmenter de près de 50% les kilomètres parcourus grâce à eux. Dès cette année, l’abonnement annuel aux TL sera à moitié-prix pour les retraités et pour les jeunes en formation jusqu’à l’âge de 25 ans. La Municipalité veut aussi faire bouger la population, et vise une augmentation de 20% des kilomètres parcourus à pied, et la multiplication par 7 des kilomètres parcourus à vélo.