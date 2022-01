Genève : La Ville veut bâtir un temple du judo et du tennis de table

Le Conseil administratif initie un projet de centre sportif régional sur le site du Bois-des-Frères, à Vernier.

La Ville de Genève a le projet de compléter le centre sportif du Bois-des-Frères (situé à Vernier et qu’elle gère) avec un bâtiment dédié au judo et au tennis de table. Le Conseil administratif a annoncé ce mercredi qu’il allait soumettre pour ce faire un crédit de 14 millions au Conseil municipal. Les autorités imaginent le nouveau complexe comme un pôle régional, dont il devrait accueillir l’ensemble des entraînements et stages. Les compétitions nationales y seront aussi disputées. L’ambition existe aussi d’y organiser des tournois et événements internationaux.