La Ville de Genève veut dédier 14 millions pour les vélos et piétons

Genève : La Ville veut dédier 14 millions pour les vélos et piétons

Ces futures infrastructures permettront d’améliorer les itinéraires et devraient nécessiter peu de travaux. Il s’agira notamment de boucler des voies cyclables existantes, comme la Voie verte sur la rive gauche, la liaison entre les gares de Cornavin et des Eaux-Vives et la liaison entre le U-lacustre et Plainpalais.