Genève : La Ville veut féminiser quatorze nouvelles rues

La Municipalité entend rebaptiser avec des noms de femmes plusieurs routes et emplacements de son territoire.

La Ville de Genève poursuit son action afin de rendre davantage visibles les femmes dans l’espace public. Elle a annoncé ce lundi son intention de féminiser quatorze nouveaux noms de rues et emplacements, après une première volée de dix devenue effective en mars. Un dossier sera déposé en septembre auprès de la Commission cantonale de nomenclature. Les quatorze candidates ont été choisies par un groupe de travail composé d’historiennes et de représentants de l’État et de la commune. Ces femmes qui, «à différentes époques, ont contribué à l’histoire de Genève», sont écrivaines, artistes, défenseuses des droits des personnes, scientifiques, médecins ou encore journalistes. «Elles remplissent tous les critères pour obtenir une rue à leur nom et méritent cette reconnaissance officielle», ont souligné les autorités de la Ville.