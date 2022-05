Genève : La Ville veut limiter l’éclairage commercial de nuit

La commune a lancé une campagne de sensibilisation, afin de limiter la pollution lumineuse et d’économiser de l’énergie.

Faire du lèche-vitrines à 2h du matin, en sortant du bistrot. Aujourd’hui, c’est possible, car une majorité de commerces éclairent leur devanture de jour comme de nuit. Il en est de même pour les enseignes lumineuses qui permettent à tout un chacun de repérer un supermarché à des centaines de mètres, alors même qu’il est fermé. La Ville veut que cet éclairage nocturne cesse à certaines heures peu fréquentées. Ainsi, le Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité a lancé une campagne de sensibilisation et un guide des bonnes pratiques à l’attention des professionnels.