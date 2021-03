«Très préoccupée par la situation que traverse l’économie nyonnaise», la Ville va soumettre au Conseil municipal un crédit de 500’000 francs à fond perdus pour venir en aide aux entreprises sinistrées par la crise du Covid. Jusqu’ici, elle estimait qu’il était du ressort de la Confédération et du Canton de Vaud de financer et compenser les pertes. Mais les autorités constatent que malgré les aides fédérales et cantonales, qui «tardent à être distribuées, (…) de nombreuses entreprises passent encore entre les mailles du filet».

La Ville de Nyon précise que le crédit est destiné aux acteurs économiques «lourdement impactés» par les effets de la crise liée à la pandémie, et pour lesquelles les aides déployées par la Confédération et par le Canton de Vaud sont «inaccessibles ou s’avèrent insuffisantes». L’objectif de la Municipalité est d’éviter que ces entreprises se retrouvent en manque de liquidité ou, plus grave, en situation d’insolvabilité; ce qui menacerait l’activité et les emplois des PME de la région.