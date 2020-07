Actualisé il y a 57min

Lausanne

La Ville veut voir plein de «Jardins de poche» fleurir dans ses rues

La capitale olympique persiste dans sa volonté de végétaliser son domaine public et incite les citoyens à planter dans tous les coins.

de YWE

Les autorités lausannoises appellent la population à s'impliquer et à se mobiliser afin de verdir la ville (photo symbolique). Keystone/CYRIL ZINGARO

La Ville de Lausanne invite la population à végétaliser jusqu'aux plus petits recoins la capitale vaudoise. Sous l'appellation «Jardins de poche», associations, collectifs, entreprises et habitants pourront obtenir un «permis de végétaliser» et rendre ainsi la ville plus verte et comestible, a indiqué mardi la Municipalité.

«Lausanne regorge de petits espaces en quête de nature. Dans ce contexte, la Ville invite la population à semer sa touche verte, fleurie ou comestible au pied des arbres, dans les tout petits espaces verts, ou encore dans des bacs placés sur les trottoirs ou les places», expliquent les autorités dans un communiqué.

Condition: jardins écolos

Les espaces concernés pourront soit être identifiés par des personnes ou des collectifs en faisant parvenir une demande au Service des parcs et domaines, soit directement définis par la Ville via des appels à projets de végétalisation, précisent-ils. La faisabilité des projets sera évaluée et devra respecter certaines règles, comme le jardinage écologique et le respect de la sécurité des usagers.

Une convention sera signée entre la Ville et les porteurs de projet avec un permis de végétaliser à la clé. Les «Jardins de poche» de plus grande ampleur devront faire l'objet d'une information publique organisée par les cultivateurs afin de permettre aux habitants du quartier de se joindre au projet et s'assurer que ces espaces restent ouverts et communs.

Un kit de démarrage sera fourni par la Ville, sous forme de cours de jardinage écologique, de terreau, de graines de fleurs et si nécessaire de bacs en bois. Pour rappel, ce type d'initiative est inscrit dans le concept directeur «Nature en ville» de la commune de Lausanne et le préavis «Politique agricole urbaine: des balcons aux champs».

Lausanne persiste

La Ville espère sans doute avoir plus de succès pour cette initiative que pour celle qu’elle avait lancée quelques années en arrière. Elle proposait des subventions aux propriétaires qui voulaient végétaliser les toits des bâtiments de la capitale vaudoise. Mais après quelques années, elle avait fait le constat que seuls 7,5% des fonds prévus avaient été distribués.