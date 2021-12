Genève : La Ville vote un budget déficitaire de 33 millions

La majorité de gauche du Conseil municipal, soutenue par le PDC et le MCG, a voté samedi le budget 2022.

Contrairement au Canton, la Ville de Genève s’est dotée d’un budget pour 2022. Là où la majorité de droite du Grand Conseil avait refusé à ses édiles l’entrée en matière, la majorité de gauche du Conseil municipal a adopté samedi le projet de l’exécutif. Soutenu par la gauche, le PDC et le MCG, il a été voté par 50 oui, contre 19 non et 3 abstentions, ont rapporté la «Tribune de Genève» et la RTS.