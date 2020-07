Vevey (VD)

La Ville voulait bien faire… mais tout ne s’est pas passé comme prévu

Un petit couac, bien que sans grandes conséquences, a provoqué des railleries autour de la place du Marché, qui n’a pas encore fini de faire parler d’elle.

«L’ensemble de ces modifications se dérouleront en dehors des heures du marché bihebdomadaire de Vevey.» La phrase est tirée du communiqué de presse envoyé mardi matin par la Ville de Vevey, qui annonçait la tenue de travaux de marquage au sol pour améliorer la circulation dans le parking qui occupe toujours la place du Marché et qui jouxte les stands des marchands tous les mardis et samedis matin.

Malheureuse synchronisation

Or, au moment même où le courriel était envoyé à la presse depuis un ordinateur d’un bureau communal, sur la place du Marché, les stands étaient bien présents comme chaque mardi matin… et les travaux battaient leur plein. Plusieurs citoyens s’en sont étonnés sur les réseaux sociaux, raillant la maladresse qui consiste à envoyer aux médias l’information selon laquelle une situation ne se produira pas, alors qu’elle est précisément en train de se produire à la même seconde.

Faute avouée… à moitié pardonnée

Mais face aux multiples remarques tantôt hilares, consternées ou agacées, la Ville a finalement reconnu le couac. Visiblement, c’est la communication entre les autorités et l’entreprise qui réalisait les travaux qui a souffert de quelques lacunes, ou du moins d’une certaine forme d’inattention, d’une part ou de l’autre. «Les services de l’administration communale ont été tout aussi surpris de découvrir que le marquage sur le parking avait commencé ce matin durant le marché alors que le début des travaux était programmé à partir de 13h30. Nous regrettons ce désagrément et vous prions de nous en excuser», s’est exprimée la Commune sur sa page Facebook officielle en soirée.

Et comme pour rester dans le même ton et couronner le tout d’une dernière petite maladresse, le communiqué de la Ville laissait les coordonnées du municipal de l’Urbanisme, Jérôme Christen, pour toute question supplémentaire. Sauf que celui-ci se trouve en vacances… d’où il nous a assurés que ce n’était pas son dicastère mais celui des Infrastructures qui était chargé de la mise en œuvre des travaux, en collaboration avec l’Association Sécurité Riviera. Qui n’est d’ailleurs pas de son ressort non plus.