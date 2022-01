États-Unis : La vinaigrette française sera désormais mise à toutes les sauces

Dans les cuisines américaines, la French dressing devait comporter une huile végétale et une base acide. Ces normes étant «dépassées», les recettes vont s’éloigner de la «vraie» vinaigrette.

Depuis plus de 70 ans, la composition en ingrédients de la «French dressing» est strictement encadrée par les autorités fédérales, même si cet assaisonnement n’a en pratique plus grand - chose à voir avec celui qui trône sur les tables en France.

Couleur orangée, goût sucré

Afin de pouvoir afficher l’expression «French dressing» sur leur produit, les fabricants américains devaient jusqu’à présent y faire obligatoirement entrer une huile végétale et une base acide (vinaigre, citron ou citron vert), étant libres d’y ajouter des épices, du concentré de tomate et d’autres ingrédients. Résultat, la «French dressing» a pratiquement toujours une couleur orangée et présente souvent une texture onctueuse et un goût sucré.