Football

La Viola traîne, Milan avance

La Fiorentina a coincé face à Brescia (1-1) et l’AC Milan s’est imposé sur la pelouse de Lecce (4-1), lundi en Serie A.

DPPI via AFP

Milan peut croire à l’Europe

L'un de ces matches médiocres avait été joué contre l'AC Milan (0-0), qui a donc accéléré lundi face à Lecce, un adversaire d'un autre niveau que la Juve. Relégable (18e), l'équipe des Pouilles est pourtant brièvement revenue à 1-1 grâce à un penalty de Mancosu (54e) après l'ouverture du score de Castillejo en première période (26e). Mais ce but égalisateur a finalement déclenché la meilleure période milanaise, qui a immédiatement repris l'avantage par Bonaventura (55e), puis creusé l'écart via Rebic (57e) et Leao (72e).