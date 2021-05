Football - La violence atteint des sommets autour du FC Bâle

Le mémorial érigé par les fans sur la Barfuesserplatz est également de plus en plus grand.

La violence grimpe en flèche à Bâle. Le club rhénan a perdu de sa superbe depuis plus de trois ans, au point de réaliser une des pires saisons depuis 20 ans. Pour les supporters, cela ne peut plus durer et le coupable est tout désigné.