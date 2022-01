Santé : La violence contre le personnel soignant augmente

De nombreux hôpitaux suisses, en Romandie aussi, signalent une forte augmentation de la violence de la part de patients.

«Nous pouvons confirmer que la violence contre le personnel a de nouveau pris l’ascenseur en 2021 à l’Hôpital de l’Île, à Berne», indique le porte-parole de l’établissement, Didier Plaschy. Il précise que le groupe ne recense systématiquement que les cas graves, soit ceux ayant nécessité l’intervention du service de sécurité. En 2021, plus de 1600 cas ont été constatés, soit 40 de plus qu’en 2020, où une augmentation avait déjà été constatée. En 2016, le nombre d’agressions s’élevait à 600. Une étude bâloise avait fait le bilan dans les soins psychiatriques et était arrivée à la même conclusion.