Les chiffres de la police et de la justice le montrent: les délits violents commis par des adolescents sont en augmentation et certains témoignages dans le numéro de ce soir de «Temps présent» font froid dans le dos. Comment expliquer cette violence et comment la prévenir? Cette mission – identifier les facteurs de risque et faire de la prévention – est l’une de celles que s’est données Sandrine Haymoz, professeure à la Haute Ecole de travail social de Fribourg, dans le cadre de l’International Self Reported Delinquency Study, plus grande enquête sur la délinquance juvénile du monde, dont la 4e vague a commencé ce mois (février 2021).