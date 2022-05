Gardien du Servette lynché sur les réseaux: «La violence des propos est inadmissible. On t’aime Edin»

En égalisant à cinq minutes de la fin, Gaëtan Karlen a inscrit le but du maintien pour le FC Sion. Un but dans lequel la responsabilité du gardien Omeragic (au sol) était à nouveau engagée.

Victime d’une campagne de dénigrement nauséabonde et de messages haineux, Omeragic n’a eu d’autre recours que de fermer son compte Instagram. Une campagne d’une rare violence, orchestrée à la fois par de supposés supporters servettiens que des pseudo-fans lucernois, dont l’équipe, victime du but de Gaëtan Karlen (85e), devra passer par les barrages pour se maintenir en Super League…

«La violence des propos qui lui sont adressés est inadmissible. Tout le club fait front avec son gardien de but. On t’aime Edin»

Volant au secours de son infortuné gardien, Servette devait même publier dès lundi un communiqué de soutien à son No 40. «Le Servette FC dénonce avec la plus grande véhémence les insultes et menaces adressées à son gardien Edin Omeragic sur les réseaux sociaux, peut-on lire. La violence des propos qui lui sont adressés est inadmissible. Tout le club fait front avec son gardien de but.» Le message de réconfort est accompagné d’un cœur. «On t’aime Edin.»