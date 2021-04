Birmanie - «La violence doit cesser, la stabilité et la paix doivent être restaurées»

Le président indonésien Joko Widodo a appelé la junte birmane à cesser les violences contre les civils et à restaurer la démocratie, à l'issue d'une réunion de crise avec les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est et le chef de l'armée birmane. Ces déclarations, d'une fermeté inhabituelle pour le leader du plus grand pays de la région, interviennent après la réunion organisée à Jakarta par l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) en réponse à la répression sanglante menée par la junte. Depuis le coup d'État militaire du 1er février, la répression a fait plus de 700 morts en Birmanie et un rapporteur de l'ONU a estimé les réfugiés à plus de 250’000 personnes, menaçant de déstabiliser la région.