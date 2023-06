Sope Dirisu assume la violence de la série Gangs of London

Non, au contraire. Les moments les plus violents étaient aussi ceux où l’ambiance était la plus agréable sur le plateau. Avec mes partenaires, nous avons toujours réussi à rester positifs même si on tournait une scène très sombre.

J’irai là où les propositions les plus intéressantes m’entraînent. Je suis un vrai Londonien et je ne pourrai jamais m’éloigner de cette ville trop longtemps. Cela dit, un acteur doit savoir vivre avec un sac à dos prêt en permanence et j’aime à me considérer comme un citoyen du monde. Pour la suite de ma carrière, mon but est de rester le plus loin possible des histoires de gangsters. C’est primordial pour un acteur de mélanger les genres pour toujours surprendre les spectateurs en changeant de rôle d’un projet à l’autre.