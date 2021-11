États-Unis : La Virginie se choisit un gouverneur, un test pour la présidence Biden

Les citoyens de cet État collé à Washington doivent choisir leur gouverneur: l’élection du démocrate rendrait service au président américain, mais les sondages sont très serrés.

Le républicain Glenn Youngbin (à gauche) bénéficie du soutien de Donald Trump, le démocrate Terry McAuliffe (à droite) de celui de Joe Biden et Barack Obama.

Les habitants de l’État américain de Virginie votent ce mardi , pour élire leur gouverneur, un scrutin ayant valeur de test pour Joe Biden, fragilisé par des sondages en berne et qui espère une victoire pour relancer le camp démocrate, un an avant des élections parlementaires à haut risque.

Les bureaux de vote ont ouvert à 6h (11h en Suisse) dans cet État de la côte est des États-Unis et les deux candidats, le démocrate Terry McAuliffe et le républicain Glenn Youngkin, ainsi que le président Biden ont tous tweeté pour encourager les votants à se mobiliser.

Coude à coude

Si la Virginie s’est prononcée largement pour le président démocrate lors de l’élection présidentielle, il y a un an, la popularité de ce dernier s’est effritée depuis le chaotique retrait américain d’Afghanistan. Au niveau local, la large avance de Terry McAuliffe, 64 ans et ancien gouverneur (2014-2018) de cet État voisin de la capitale fédérale, a aussi fondu face à l’homme d’affaires de 54 ans, et les sondages les donnent désormais coude à coude.