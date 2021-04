Belgique : La visite de Brad Pitt à Bruxelles irrite les Belges

L’acteur américain est arrivé dans la capitale belge pour soutenir l’un de ses amis artistes. Sa présence fait grincer des dents dans un pays confiné.

Si les fans de Brad Pitt ont accueilli sa venue à Bruxelles avec joie et que certains se sont même déplacés du côté de son hôtel pour l’apercevoir, la plupart des Belges ont plutôt fait part de leur colère. Il faut dire que la situation sanitaire du plat pays est loin d’être réjouissante et que les habitants sont soumis à des mesures très strictes depuis le 24 mars 2021 pour tenter d’enrayer la troisième vague de Covid-19.

«Brad Pitt a séjourné dans une luxueuse suite d’hôtel et a eu droit à une visite privée dans une galerie alors qu’elle était fermée au public à cause de la pandémie. La Belgique est en proie à sa troisième vague de virus et a le troisième taux de mortalité le plus élevé au monde. Mais Pitt s’en fiche», a regretté une autre. «Pas que ça me concerne, mais les voyages non-essentiels en Belgique sont interdits jusqu’au 18 avril. Ça doit être quelque chose d’essentiel donc», a tweeté un troisième internaute.