Cette année, tout le monde était embarqué dans le même bateau. Pour venir en aide aux personnes dans le besoin, Leon Goretzka et Joshua Kimmich ont lancé le projet «We Kick Corona» lors du premier confinement. Les deux stars du football ont levé plus de 5 millions d’euros dans cet engagement social.

Une expérience particulière pour deux des joueurs les plus titrés d’Allemagne. «C’est un sentiment d’un tout autre niveau que le succès sportif», déclarait le natif de Bochum à Die Welt. Les deux milieux de terrains étaient ravis de voir le monde du sport se mobiliser et défendre les gens de leur propre pays.

Une autre expérience vécue cette année est venue conforter Goretzka dans ses opinions et le bien-fondé de se battre pour une société plus égalitaire. Après avoir visité le camp de concentration de Dachau, l’Allemand a eu le privilège de rencontrer Margot Friedländer, une survivante du même camp. Le sportif s’est entretenu plusieurs heures avec la miraculée de 99 ans, qui a perdu son frère et sa mère à Auschwitz.