Berne: L'ex conseiller fédéral Maurer reçu à l’ambassade de Chine

Ueli Maurer a rendu visite à l’ambassadeur de Chine à Berne le 12 avril dernier. Selon un communiqué publié sur le site de l’ambassade et relayé par «Blick», l’ancien conseiller fédéral UDC s’est entretenu avec l’ambassadeur Wang Shihting «sur le partenariat stratégique innovant» et «la coopération économique, financière et industrielle» entre la Suisse et la Chine.

«La rencontre n’était pas à l’ordre du jour du Conseil fédéral et ne résultait pas d’un mandat du Conseil fédéral», précise le porte-parole du gouvernement André Simonazzi, même si Ueli Maurer n’appartient plus au collège des Sages. Selon le code de conduite des conseillers fédéraux, les membres du gouvernement ayant quitté leur fonction doivent «faire preuve de la diligence requise dans le choix des mandats et des fonctions». Ils sont toujours soumis au secret de fonction. Contacté par le quotidien alémanique, Ueli Maurer n’a fait aucun commentaire sur cette rencontre et n’a pas précisé s’il avait ou non respecté ces règles.