Libye - La visite du chef du gouvernement libyen dans l’Est reportée

Cette annonce intervient quelques heures après que l’équipe sécuritaire chargée de préparer la visite du premier ministre Abdelhamid Dbeibah et des membres de son gouvernement a été refoulée à son atterrissage à l’aéroport de Benghazi par les autorités locales sur place, l’obligeant à reprendre l’avion et à retourner à la capitale Tripoli, a appris l’AFP d’une source sécuritaire dans l’Est.

Une décennie de conflit

Abdelhamid Dbeibah avait précédemment fait part de son intention de tenir des Conseils des ministres dans différentes villes, notamment à Benghazi, deuxième cité libyenne et fief du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est. La Libye tente de s’extraire d’une décennie de conflit depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, marquée par l’existence ces dernières années de pouvoirs rivaux, dans l’Ouest et l'Est du pays, et des violences sanglantes.