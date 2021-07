JO 2020 - La visite présidentielle aux tireuses suisses olympiques

Les tireuses Heidi Diethelm Gerber et Nina Christen ont reçu la visite du conseiller fédéral Guy Parmelin dimanche.

«Je savais qu’il allait venir, mais je ne me suis pas retournée»

« Je savais qu’il allait venir, mais je ne me suis pas retournée » , a rigol é la médaillée de bronze des JO de Rio 2016 après sa compétition. La Thurgovienne, qui a été éliminée en qualifications, jure que la venue de l’invité de marque ne l’a pas perturbée. Elle aura une nouvelle opportunité vendredi prochain dans sa discipline de prédilection (pistolet 25 m). Quant au c onseiller fédéral, qui n’a pas pu honorer la rencontre prévue avec l’empereur du Japon en raison d’un retard de son vol lié à un problème technique de son avion, il a cette fois-ci été pile à l’heure pour échanger d’ a bord quelques mots a vec Nina Christen, médaillée de bronze à la carabine à air comprimé 10 m samedi.

« Il m’a bien sûr félicitée et m’a posé plusieurs questions pour mieux comprendre notre sport , a expliqu é la Nidwaldienne. C’est une fierté d’avoir un tel intérêt pour notre sport peu médiatisé. »

Vol retardé pour Heidi

« En 2016, à Rio, j’avais fait retarder l’avion de quinze minutes pour suivre la médaille de Heidi Diethelm Gerber, a confié le c onseiller f édéral . Quand nous avons débarqué au Brésil , Fabian Cancellera avait gagné sa médaille. Là, vu que je suis au Japon, je tenais à venir voir si possible une compétition de tir de s Suissesse s . »

Le politicien vaudois, qui est membre d’une société de tir à Rolle, est un fervent admirateur de ce sport. «Il combine notamment la gestion de la concentration, du relâchement et du stress, décrit -il. C’est vraiment exceptionnel d’avoir deux Suissesses médaillées dans cette discipline si exigeante! »

«Swiss Olympic nous a quand même confectionné un panier surprise avec du champagne, du jus d’orange et des chips. Nous avons trinqué avec la petite délégation de Swiss Shooting»

La visite s’est terminée par une série de photos avec Nina Christen et Heidi Diethelm Gerber, qui ont attiré les regards sur leur sport grâce à leurs exploits. Vu le contexte sanitaire, la fête n’a pourtant pas été des plus folles samedi soir.